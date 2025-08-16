Todo listo para la Copa Regional U20

Por la manaña de este sábado, la pista «Erik Barney» del CePARD recibirá la primera edición de la Copa Regional del Litoral de Atletismo sub 20, con la participación de atletas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones.
La cita, que se desarrollará hoy de 10 a 17.30 y mañana de 10 a 16.30, servirá como instancia evaluativa para conformar el equipo argentino que competirá en el torneo juvenil ABP en Encarnación (Paraguay), junto a seleccionados de Brasil y Paraguay.
El programa incluirá pruebas de velocidad, mediofondo, fondo, saltos, lanzamientos y relevos, tanto en la rama masculina como femenina. El objetivo es que los jóvenes atletas sumen experiencia competitiva de alto nivel y puedan medir su rendimiento.
Fuente: El Territorio.
