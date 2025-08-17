Derrota de Mitre ante Gimnasia

Gimnasia y Esgrima derrotó a Bartolomé Mitre 1 a 0, en un partido jugado este domingo en el estadio «Núñez» de Concepción del Uruguay bajo el arbitraje del mendocino Jorge David Etem, correspondiente a la 5ª fecha de la Reválida B.
Nicolás Germanier, a los 82′, marcó el único tanto del encuentro para los entrerrianos, que con la victoria toman oxígeno en su lucha por permanecer en la categoría.
En la próxima fecha, Mitre será local en Rocamora recibiendo la visita de Ben Hur de Rafaela mientras que Gimnasia se medirá con Sol de América, en Formosa.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
