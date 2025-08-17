Guaraní campeón del Apertura

Guaraní Antonio Franco igualó 1 a 1 con Huracán y se consagró campeón del torneo Apertura posadeño, en forma invicta, ganando 12 de los 13 partidos que disputó.
Mauricio Vergara abrió la cuenta para el Globo de Rocamora, cuando iban 54′ y le puso una dosis de suspenso a la definición del certamen, pero cuando transcurrían dos de los ocho minutos agregados por el árbitro Alejandro Sanabria, lo empató Mauro Gómez para la Franja.
Fue la cuadragésima coronación del conjunto de Villa Sarita y la clasificación para el venidero Regional Federal Amateur.
El tanto de Huracán
Fuente: redacción Deportes Misiones.
