Guaraní y Huracán van por la corona

Guaraní Antonio Franco y Huracán definirán al campeón del torneo Apertura de la Liga Posadeña, cuando se midan esta tarde en la final de vuelta.
La Franja corre con ventja, porque ganó 2 a 0 en el primer partido y, además, volverá a jugar en su cancha.
A partir de las 15.30, el conjunto de Villa Sarita será local en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira». El cotejo se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Ramón Romero.
Los dirigidos por la dupla Dutto-Eluchans llegaron a la final con puntaje ideal. Con 12 triunfos en 12 partidos y estiraron ese andar perfecto a 13 victorias consecutivas en el certamen local.
Huracán, por su parte, deberá mostrar un poco más que en el encuentro de ida (que también se disputó en el estadio de la Franja) si pretende estirar la definición.
El Globo tendrá que ganar por dos goles de diferencia para estirar la final a los paneles, mientras que a Guaraní le bastará hasta con una derrota por un gol para gritar campeón en casa.
La Franja buscará coronarse campeón con puntaje ideal y sumar una nueva estrella en el fútbol capitalino. El último título del club de Villa Sarita fue el del Clausura 2023, en el que venció en la final a Brown.
Por su parte, Huracán festejó en el Clausura 2012, cuando le ganó la definición a Atlético Posadas.
Cambios y ventaja
Guaraní ganó el primer partido, pero la dupla Dutto-Eluchans deberá hacer un cambio obligado, ya que en el encuentro de ida fue expulsado Juan Pablo Toledo.
Esa roja marcó el rumbo del primer encuentro. Luego de la expulsión, Guaraní mostró su mejor cara, convirtió dos goles y no le dio chances a Huracán.
El Globo intentó en el complemento, pero careció de ideas para romper la defensa franjeada. Los de Villa Sarita, ya habiendo hecho el desgaste, se replegaron y esperaron a su rival para tratar de liquidar el resultado de contra.
Un día después de la final de ida del Apertura, Guaraní derrotó a Olimpia/San Antonio por el torneo Provincial y los próximos fines de semana tendrá que jugar sus series de octavos de final ante River de Santa Rita.
Los de Rocamora tuvieron toda la semana para preparar la revancha ante la Franja, en la que tendrán que mejorar para tener chances de festejar.
El campeón del torneo Apertura de la Liga Posadeña se clasificará al torneo Regional Federal que comenzará a mediados de octubre.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes