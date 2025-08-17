Independiente y Boca definen la copa

La Copa de Oro de futsal tendrá esta tarde un campeón. A partir de las 19, Independiente y Boca Juniors disputarán la final del certamen en el polideportivo «Finito Gehrmann».
El Rojo de Avellaneda goleó 8 a 2 a Sabalero, último campeón posadeño mientras que el Xeneize superó con amplitud 8 a 1 a Crucero del Norte, en las semifinales disputadas anoche.
Luego de un viernes con partidos de alto voltaje y de mucha acción, Indpendiente y Boca se metieron en las semifinales, en las que ya esperaban Sabalero y Crucero, los representantes de la Liga Posadeña.
A primer turno, el Rojo demostró su jerarquía ante Sabalero, campeón del torneo Apertura posadeño.
El equipo de Avellaneda no le dio chances a los de la tierra colorada y fue goleada 8 a 2 para los de Buenos Aires.
Al cierre de la programación, Boca obtuvo el pasaje a la final de la Copa de Oro de futsal al vencer ampliamente a Crucero del Norte.
Fuente: El Territorio.
