La racha negativa de Crucero continuó ante Ben Hur en Rafaela

Crucero del Norte extendió la racha negativa y cayó en una finalísima por el descenso ante Ben Hur, en Rafaela, por 3 a 1, con goles de Juan Cruz Giacone (20’), Joaquín Molina (66’) y Juan Cruz Giacone (79’); mientras Ernesto “Pinty” Álvarez (84’) descontó para el de Garupá.
Los dirigidos por Adrián Álvarez quedaron seriamente comprometidos, ya que a solo cuatro fechas del final de la Reválida, necesitan ganar todo lo que queda y esperar por una serie de resultados para evitar el descenso al Regional Amateur. Sólo queda aferrarse al milagro.
La próxima fecha será determinante para los equipos misioneros, principalmente para Crucero del Norte, cuya continuidad en el Federal A pende de un hilo. El fin de semana venidero, el Colectivero recibirá en casa a Boca Unidos de Corrientes con la obligación de ganar. Luego visitará a El Linqueño, recibirá a Sarmiento de Resistencia y cerrará en Villa Ramallo ante Defensores.
Mitre, que aspira con clasificar a la próxima instancia, recibirá este finde a Ben Hur de Rafaela, luego visitará a Boca Unidos, posteriormente será local de El Linqueño y finalmente visitará a Sarmiento en Chaco.
Fuente: Primera Edición.
