Mitre y Crucero, con duelos clave

Bartolomé Mitre y Crucero del Norte tendrán esta tarde dos paradas complicadas en la continuidad de la 5ª fecha de la zona Reválida del torneo Federal A, aunque es este último el que tendrá mayores obligaciones.
Y es que el Colectivero visitará desde las 17 a Ben Hur de Rafaela, uno de los rivales directos en su pelea en la tabla de promedios por mantener la categoría. Es tanta la responsabilidad que abarca este juego que, de no sumar, el elenco de Santa Inés estará más cerca de la condena que tanto esquivó a lo largo de estos últimos años.
Hoy los dirigidos por Adrián Álvarez ocupan el último lugar de la tabla general con un promedio de 0.600, todo esto producto de 20 partidos jugados, dos triunfos, seis empates y 12 derrotas. Números que hablan por sí solos.
El otro equipo que pelea en la zona baja es Gimnasia de Concepción del Uruguay, justamente el rival que tendrá Mitre desde las 16. Los de Pico Salinas sostienen otra realidad, ya prácticamente con el compromiso cumplido de asegurar la permanencia y ahora peleando por conseguir un boleto a la segunda ronda de la Reválida.
El Auriazul es la contracara de Crucero siendo el equipo más destacado de la provincia, al menos en estos últimos torneos del ascenso argentino. En el actual campeonato acumula siete unidades y se ubica a sólo tres del líder Sportivo Las Parejas.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes