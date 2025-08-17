Con el doblete del posadeño Ramón Lentini, Argentino de Monte Maíz superó 2 a 0 a Deportivo Rincón de Los Sauces,
Lentini llegó a 17 tantos y se convirtió en el máximo goleador del fútbol profesional del elenco cordobés, igualando a Guillermo Sánchez.
Nuevo doblete de Ramón Lentini
Federal A
17 agosto 2025
17 agosto 2025
