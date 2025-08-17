Posadas vive la Copa Regional

La pista «Erik Barney» del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo fue escenario ayer de una intensa y exitosa jornada en el comienzo de la Copa Regional del Litoral de atletismo, destinada a la categoría U20.
Desde temprano, atletas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones le dieron vida a la primera edición de este certamen, que además cumple un rol clave como instancia evaluativa para conformar el seleccionado argentino que competirá en el próximo torneo juvenil ABP en Encarnación, Paraguay, junto a representantes de Brasil y el país anfitrión.
La competencia, que reúne a las jóvenes promesas del atletismo del litoral argentino, se desarrolla bajo la organización de la Federación Misionera de Atletismo (FeMA) y la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), con apoyo del Ministerio de Deportes de Misiones.
Ayer las acciones se extendieron desde hasta las 17.30, con un alto nivel competitivo y muy buena participación de público en el CePARD. Hoy, desde las 10 y hasta las 16.30, continuará la actividad con las grandes definiciones, que coronarán a los mejores de la región en cada especialidad y le darán forma a los resultados que serán considerados por los evaluadores nacionales para definir la lista de convocados al próximo desafío internacional.
