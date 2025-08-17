Tacurú y Centro no tuvieron piedad

En el marco de la quinta fecha del torneo Regional del Nordeste B-C, Tacurú Social Club y Centro de Cazadores alcanzaron ayer sendos resultados holgados, sumando cinco puntos claves en la lucha por la clasificación a la fase final del certamen.
La “Hormiga”, gran candidato a lograr el ascenso, no tuvo piedad ante Cataratas Rugby Club de Puerto Iguazú, al que superó por un contundente 85 a 12 en Villa Lanús.
El resultado final refleja a las claras el gran dominio que ejerció Tacurú, que dominó las formaciones, tanto fijas como espontáneas, logrando imponer el peso de su pack, para luego soltar a sus veloces backs y lastimar en el ingoal rival.
Con la victoria alcanzada ayer ante el equipo de Puerto Iguazú, la “Hormiga” sigue en lo más alto de las posiciones de la Zona B, aunque ahora con una ventaja mayor sobre sus escoltas.
Por su parte, Centro de Cazadores se recuperó de la caída sufrida en la jornada anterior en el clásico frente a Lomas, y se impuso con claridad por 52 a 3 sobre Pay Ubre de Mercedes (Corrientes).
El “cazador” impuso el oficio de sus delanteros ante un conjunto correntino que poco pudo hacer ante la superioridad del rival.
El Regional B-C continuará hoy con los siguientes partidos: Caza y Pesca vs. San Cipriano y Aborigen vs. Qompi, ambos a jugarse en Formosa desde las 16; mientras que en Chaco se cruzarán Cotton vs. UNCAus y Águilas vs. Abipones, ambos a partir de las 15.
