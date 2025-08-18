Ben Hur superó a Crucero y se ilusiona con la permanencia

Sportivo Ben Hur consiguió un triunfo clave para su objetivo de permanecer en el Federal A. Por la quinta fecha de la zona Reválida B, el “Lobo” derrotó 3 a 1 a Crucero del Norte en el estadio “Néstor Zenklusen”, que volvió a tener a la hinchada local luego de la suspensión del clásico ante 9 de Julio.
De entrada los dirigidos por Goristidi dominaron las acciones del juego y en los primeros minutos estuvieron muy cerca de inaugurar el tanteador, sin embargo, Colli tuvo una doble atajada contra Fernández y Jiménez para evitarlo. A los 3´ también lo tuvo Bessone, pero su disparo se fue por arriba del travesaño. Los visitantes replicaron a los 18´ con un centro de Sequeira que conectó Peñaloza y pasó cerca del arco defendido por Astrada.
Al poco tiempo después, a los 21´, Jiménez lanzó un preciso centro desde la derecha y Giacone rompió la paridad en el marcador con un cabezazo de pique al suelo. Con el gol a favor, el “Lobo” ganó mayor confianza y controló sin mayores sobresaltos el resto de la primera mitad.
El complemento
La segunda mitad siguió en la misma sintonía que la etapa inicial, con Ben Hur sometiendo a su contrincante, aunque sin poder aumentar la distancia en el resultado. Luego de una intensa búsqueda, la “BH” consiguió su recompensa y puso el 2 a 0 a los 20´ gracias a la capacidad goleadora de Molina, quien capturó un rebote dentro del área y con toda la tranquilidad del mundo dejó arrodillado a Colli y tocó al fondo del arco sin oposición. Diez minutos más tarde, Giacone liquidó el pleito con un remate al primer palo.
Antes del cierre del partido, a los 39´, los visitantes alcanzaron el descuento con un centro de Peñaloza que bajó Álvarez y que Golomba empujó hacia la red.
De esta manera, Ben Hur le ganó una final por no descender a Crucero del Norte por 3 a 1 y sueña con mantenerse en la tercera categoría del fútbol argentino durante la temporada 2026. Con este resultado, por el momento, el “Lobo” estaría jugando un triangular ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por no descender.
En jornada que viene, los dirigidos por Gorostidi buscarán romper la racha sin triunfos de visitante frente a Bartolomé Mitre de Posadas para dar un paso más hacia la salvación.
Los otros resultados de la Zona Reválida B: Defensores (VR) 1 (Jeremías Bertacín) vs. El Linqueño 1 (Francisco Borda), Boca Unidos 1 (Maximiliano Osurak -p-) vs. Sarmiento de Resistencia 0, Gimnasia (CdU)1 (Nicolás Germanier) vs. Mitre (P) 0 y Sp. Las Parejas 0 vs. Sol de América 0.
Las posiciones de la Zona Reválida B: Boca Unidos 12 puntos; Sp. Las Parejas 10; Sarmiento (R) 9; El Linqueño 8; Mitre (P) y Ben Hur 7; Defensores (VR) y Gimnasia (CdU) 5; Sol de América 4; Crucero del Norte 2.
Síntesis
BEN HUR 3 – CRUCERO DEL NORTE 1
Ben Hur: Matías Astrada; Lucio Urquia, Facundo Jofre, Luciano Cura (Marcos Rouzies) y Martín Alemandi (Ramiro Contrera); Enzo Fernández (Francisco García), Juan Bessone, Leandro Sola y Sebastián Jiménez (Laureano Doello); Juan Cruz Giacone y Joaquín Molina (Gabriel Jara). Suplentes: Gonzalo González, Camilo Albornoz, David Quinteros y Genaro Comba. DT: Adrián Gorostidi.
Crucero del Norte: Javier Colli; Carlos Duarte, Lautaro Orellana (Federico Rotela), José Arias y Leonel Canzoniero; Julián Vera, Lorenzo Mayorga, Marcelo SequeIra (Nicolás Golomba) y Ernesto Álvarez; Aldo Araujo (Maximiliano Santa Cruz) y Javier Peñaloza. Suplentes: Kevin Semeniuk, Justo Roa, Mateo Marcucci, Luis Silva, Pablo Álvarez y Hernán Lemes. DT: Adrián Álvarez.
Goles: 21´ y 75´ Juan Cruz Giacone (BH), 65´ Joaquín Molina (BH) y 84´ Nicolás Golomba (C).
Estadio: Néstor Zenklusen.
Árbitro: Guillermo González.
Fuente: diario Castellanos.
