«Chiqui» Tapia y una jornada histórica en Curuzú Cuatiá

El presidente de la AFA, Carlos «Chiqui» Tapia, compartió junto a los clubes de Curuzú Cuatiá y la zona, una histórica jornada, con la Copa del Mundo lograda en Qatar como principal atractivo.
Tapia arribó al aeropuerto de Mercedes y desde allí se trasladó a Curuzú Cuatiá, donde participó de las actividades en el estadio del Club Victoria.
En dicho escenario, la gente se pudo sacar fotos con la Copa del Mundo traída por la AFA que es la que se utiliza en los eventos que lleva adelante la institución madre del fútbol.
Tapia se subió al escenario y se dirigió a los presentes, recibido por Yuyo Corradini, delegado por Corrientes ante el Consejo Federal, con quién mantiene una relación muy buena ya que el curuzucuateño es quien lo acompañó en sus inicios. También se observó la presencia del vicepresidente de la Federación Correntina de Fútbol, Chiqui Domínguez y del titular de la Liga local, Iván Ledesma.
El presidente del Club Victoria, Claudio Penizzotto, fue el anfitrión de la jornada que terminó con la entrega de indumentaria para clubes del medio y regalos para los niños.
Fuente: El Libertador.
