Están los semifinalistas del ascenso

Estudiantes, Yacutinga, Atlético Bonpland y EFFI, se metieron este domingo en las semifinales del torneo Apertura de la Primera B de la Liga Posadeña.
El Pincha, que fue el mejor equipo de la zona Capital, superó 2 a 0 a Sporting de Santo Pipó, con goles de Gabriel Casapava y Juan Carlos Villalba mientras que Yacutinga se impuso 3 a 0 sobre Itatí, con anotaciones de Yonatan González (2) y Alejandro Olivera.
Atlético Bonpland, derrotó en el oeste posadeño 2 a 0 a Villa Cabello, con tantos de Nahuel Ocampo y Tiago Duarte.
Por último, Misionero y Guaraní venció 2 a 0 a Acapulco, con goles de Emanuel Ramos y Adrián Sotelo.
Las semifinales, a programarse en las próximas horas por parte de la Liga Posadeña, tendrá los cruces entre Bonpland-Yacutinga y Estudiantes-Misionero y Guaraní, siendo locales los citados en primer término, a partido único.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
