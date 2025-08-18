Las rugbiers de CAPRI cerca de colgarse una medalla

Ruth tuvo un estreno más que auspicioso en tierra guaraní.

Ruth Velázquez tuvo un estreno más que auspicioso en tierra guaraní (Foto El Territorio)

Después de un estreno más que positivo en la jornada sabatina con triunfos sobre Colombia, Jamaica y la posterior caída ante el seleccionado canadiense, las Yaguaretés se instalaron en semifinales y debían enfrentar este mediodía a Estados Unidos.
El partido fue disputado de principio a fin pero las norteamericanas se impusieron por 19-12, con dos puntos en los pies de la goleadora misionera Agustina Ibáñez que sirvió para la estadística.
El resultado le dejó a Argentina con la chance de jugar por la medalla de bronce nuevamente frente a las canadienses, que perdieron con Brasil en la otra semi, pero lastimosamente no lograron evitar una caída contundente por 24-0. Así cerraron cuartas.

Aún así el equipo femenino del club CAPRI de Posadas, popularmente conocido como ‘Las Zorras’, se vio muy bien representado a lo largo del torneo por las rugbiers Ibáñez y Ruth Velázquez.

Sin dudas el saldo es más que positivo siendo Agustina (dorsal nueve) una activa goleadora en cada juego -cuatro tanto ante las cafeteras, 13 frente a las jamaiquinas, dos con las canadienses y otros dos con las estadounidenses-. Ruth tampoco se quedó atrás con el dorsal ocho en cada oportunidad que se le presentó para defender la camiseta -siete puntos en total, todos ante Jamaica-.Las rugbiers del Capri quedaron cerca de colgarse una medalla en los Panamericanos Junior

La dupla no pudo sumarse la posadeña Paula Rivero que logró el bronce en squash, modalidad mixta, y la montecarlense Mara López, quien fue plata en handball.

Los Juegos Panamericanos Junior continúan su curso en Paraguay y los deportistas misioneros siguen dejando huella. El pasado jueves la squashista Paula Rivero se colgó la medalla de bronce en la modalidad mixta junto al marplatense Segundo Portabales y anoche fue el turno de Mara López en handball.

Lo que viene
Respecto a las demás cartas misioneras, la joyita Marcos González debutará mañana en el beach haciendo dupla con el neuquino Fausto Inostroza (desde las 10.45), y la luchadora Camila Amarilla saldrá al tatami guaraní entre el 20 y 22 de agosto.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/08/18/las-rugbiers-de-capri-cerca-de-colgarse-una-medalla/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.