Las rugbiers de CAPRI cerca de colgarse una medalla

Después de un estreno más que positivo en la jornada sabatina con triunfos sobre Colombia, Jamaica y la posterior caída ante el seleccionado canadiense, las Yaguaretés se instalaron en semifinales y debían enfrentar este mediodía a Estados Unidos.
El partido fue disputado de principio a fin pero las norteamericanas se impusieron por 19-12, con dos puntos en los pies de la goleadora misionera Agustina Ibáñez que sirvió para la estadística.
El resultado le dejó a Argentina con la chance de jugar por la medalla de bronce nuevamente frente a las canadienses, que perdieron con Brasil en la otra semi, pero lastimosamente no lograron evitar una caída contundente por 24-0. Así cerraron cuartas.
Aún así el equipo femenino del club CAPRI de Posadas, popularmente conocido como ‘Las Zorras’, se vio muy bien representado a lo largo del torneo por las rugbiers Ibáñez y Ruth Velázquez.
Sin dudas el saldo es más que positivo siendo Agustina (dorsal nueve) una activa goleadora en cada juego -cuatro tanto ante las cafeteras, 13 frente a las jamaiquinas, dos con las canadienses y otros dos con las estadounidenses-. Ruth tampoco se quedó atrás con el dorsal ocho en cada oportunidad que se le presentó para defender la camiseta -siete puntos en total, todos ante Jamaica-.
La dupla no pudo sumarse la posadeña Paula Rivero que logró el bronce en squash, modalidad mixta, y la montecarlense Mara López, quien fue plata en handball.
Los Juegos Panamericanos Junior continúan su curso en Paraguay y los deportistas misioneros siguen dejando huella. El pasado jueves la squashista Paula Rivero se colgó la medalla de bronce en la modalidad mixta junto al marplatense Segundo Portabales y anoche fue el turno de Mara López en handball.
Lo que viene
Respecto a las demás cartas misioneras, la joyita Marcos González debutará mañana en el beach haciendo dupla con el neuquino Fausto Inostroza (desde las 10.45), y la luchadora Camila Amarilla saldrá al tatami guaraní entre el 20 y 22 de agosto.
Fuente: El Territorio.
