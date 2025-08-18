Portillo debutó con un triunfazo

Con el flamante debut del misionero Juan Carlos Portillo, River le ganó por 4 a 2 a Godoy Cruz en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y se convirtió en el único líder del Grupo B con 11 puntos.
Con dos dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi, River sufrió más de la cuenta ante un Godoy Cruz que supo responder de igual a igual con dos tantos de Agustín Auzmendi.
El nacido en Puerto Rico tuvo un partido regular. Si bien es considerado un jugador polifuncional, llamativamente, Marcelo Gallardo lo puso de primer central, junto al juvenil Lautaro Rivero, una posición conocida pero no tan cómoda para el misionero.
En su último paso por Talleres, Portillo jugó mayormente de segundo central y alternó también como mediocampista central. Con un equipo casi totalmente alternativo, llamó la atención que el misionero no haya sido el “5” de River hoy. El DT eligió al colombiano Kevin Castaño, quien es titular pero lo hace por derecha, al lado de Enzo Pérez, quien es el centrocampista habitualmente.
Este domingo, Portillo jugó un regular partido. En sus primeros minutos se lo notó con una clara falta de ritmo de competencia que no venía teniendo, ya que quiso salir desde abajo con posesión y le robaron la pelota en su zona, en una jugada que afortunadamente no terminó en peligro. Si bien comenzaba a despegarse con pases claros y una marca en los pelotazos, en el empate 1-1 se lo vio lento en el retroceso y perdió en velocidad con Santino Andino, quien tiró el dentro para el tanto de Auzmendi.
Más allá de un inicio con complicaciones, con el correr de los minutos comenzó a tomar más confianza al recibir la pelota, cubrir el espacio y, cuando debía despejar, lo hacía hacia delante. Sus pases eran más claros y llegó a robarle una pelota a Auzmendi, uno de los más complicados del rival en ataque. Sin embargo, no se notó una química con Rivero en la dupla y los delanteros provocaban amenazas en la defensa.
El segundo tiempo lo comenzó con una falta y un tanto inestable, pero rápidamente despejó las dudas al puntear la pelota y devolverle la posesión al Millonario en la jugada que derivó en el cuarto gol de Driussi. A los 15 minutos del complemento intentó ganar en el juego aéreo y tuvo un flojo remate con su pierna izquierda. Sus asociaciones no tuvieron una mayor complicación y se hizo fuerte en la recuperación de la posesión, ya que le ganó un cruce a Andino, uno de los más talentosos del conjunto mendocino.
Ya con el trámite terminado y sin generaciones en ataque de Godoy Cruz, se mantuvo bien posicionado y siendo una opción para que transcurra el juego, además de aparecer en la marca cuando se lo necesitaba. Sobre el final vio la tarjeta amarilla por una falta.
En general, se lo vio participativo y con templanza para encontrar a sus compañeros desde una posición que conoce bien, aunque también con un tiempo de inactividad que fue notorio en algunos pasajes del partido. Será clave que siga sumando rodaje para encontrar la mejor versión que espera Gallardo.
Los números de Juan Carlos Portillo vs. Godoy Cruz
Minutos jugados: 90′
Duelos en el suelo ganados: 5 de 8
Duelos aéreos ganados: 2 de 4
Pelotas perdidas: 7
Toques: 68
Pases precisos: 49 de 57 (86%)
Pases largos correctos: 0 de 4
Tarjetas amarillas: 1
Remates: 1
Fuente y datos: Noticias Argentinas y La Página Millonaria.
