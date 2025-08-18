Regatas Corrientes reanuda sus actividades deportivas

El Club de Regatas Corrientes informó que, a partir de este lunes 18 de agosto, se reanudarán de manera parcial las actividades deportivas en el edificio de la institución.
La medida se suma a la reapertura parcial iniciada el sábado, luego del derrumbe del techo de la cancha de básquet, que obligó a suspender gran parte de las actividades.
Entre las disciplinas habilitadas se encuentran el gimnasio, funcional y los deportes de salón, aunque la pileta continuará cerrada hasta nuevo aviso.
El comunicado oficial del club detalló además que seguirán habilitados el Galpón de Botes, la Marina, los Playones 1 y 2, el sector de playa, parrillas, el restaurante y la atención administrativa, que funcionará en su horario habitual.
Por cuestiones de seguridad, la institución solicitó a sus socios y socias respetar las zonas delimitadas de circulación, al tiempo que recordó que el acceso al Parque Mitre sigue restringido para el tránsito vehicular.
Finalmente, el club señaló que continuará informando a través de sus canales oficiales cómo avanzará la normalización de las demás actividades en el transcurso de las próximas semanas.
Fuente: El Litoral.
