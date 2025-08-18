Un triunfo tan necesario como justo

Gimnasia y Esgrima volvió a la victoria en el estadio “Núñez” al derrotar por 1 a 0 a Bartolomé Mitre de Posadas. Nicolás Germanier, cerca del final, fue el autor del gol de Lobo, que cortó una racha de siete partidos sin victorias.
El elenco de Ángel Gómez tuvo su premio casi sobre el final, después de haber buscado la victoria con más ganas que fútbol ante un rival que propuso muy poco. Fue un desahogo, porque el triunfo le venía siendo esquivo, no había podido ganar en la Etapa Reválida y venía de dos derrotas consecutivas de local.
El primer tiempo fue realmente pobre, la pelota anduvo más por el aire que por el césped. Un tiro de García que Bachke envió al tiro de esquina y una media vuelta de Soto que salió cerca del palo fueron las únicas chances para el Lobo.
En el complemento el local sintió la responsabilidad de ir a buscar los tres puntos. Luchó hasta que acorraló al equipo misionero a defender en su propio campo. Con algunas variantes que dieron resultados llegó finalmente el gol del desahogo, tan buscado como merecido. Bogado envió un centro pasado desde la derecha, Mainero la bajó por el segundo palo y Germanier venció la valla de Bachke para desatar la locura en el “Núñez”. Gimnasia se quedó con los tres puntos muy necesarios en la lucha por no descender.
Con cinco puntos, Gimnasia quedó en la octava posición de la Zona B por encima de Sol de América (cuatro) y Crucero del Norte (dos). En la próxima fecha visitará a Sol de América de Fiormosa.
La última alegría para el elenco uruguayense había sido 2 a 0 ante Ben Hur por la 15° fecha de la Etapa clasificatoria.
Síntesis
GIMNASIA Y ESGRIMA 1 – BARTOLOMÉ MITRE 0
Gimnasia y Esgrima (CDU): Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Nicolás Germanier, Pablo Hofstetter, Agustín Favre, Lautaro Altamirano; Agustín Favre y Lautaro Soto. DT: Angel Gómez.
Bartolomé Mitre (Posadas): Guillermo Bachke; Katriel Lukoski, Elías Medeiro, Richard Rodríguez, Jorge Velasco; Gaston Giraudo, Leonardo Morales, Kevin Sarza, Gonzalo Melgarejo; Axel Brizuela e Ignacio Valsangiácomo. DT: Miguel Salinas.
Gol: ST 37´ Germanier (GyE)
Cambios en Gimnasia (CDU): ST 10’ Alejo Mainero por Soto, 17’ Micael Bogado por García y Damián Baltoré por Hofstetter, 41´Juan Casares por González y Facundo Cima por Favre.
No ingresaron: Bautista Echeverry, Lucas Basualdo, Mario Sánchez y Sebastián Malimberni.
Cambios en Mitre: ST 13´Luciano Esquivel por Sarza, 37´Catriel Weyreuter por Lukoski.
No ingresaron: Gustavo Lescano, Raúl Medina, Ernesto Mazacote, Lucas Caballero, Dylan González, Emanuel Mercado y Thiago Stefan.
Amonestados en Gimnasia (CDU): Benítez y Germanier
Amonestados en Mitre: Velasco y Giraudo.
Expulsados: No huibo.
Árbitro: Jorge David Etem (Mendoza)
Asistente 1: Bruno Pezzotta (Alcorta)
Asistente 2: Uvab Adriel Araya (Mendoza)
Cuarto árbitro: Matías Fernández (Mendoza)
Estadio: Manuel y Ramón Núñez.
Fuente: La Calle.
Comentarios recientes