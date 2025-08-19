Crucero, el sábado y Mitre, el domingo

Se confirmaron este lunes los días y horarios que tendrán los partidos de los conjuntos misioneros que disputan la Reválida B del torneo Federal A.
El sábado será el turno de Crucero del Norte, que recibirá la visita del puntero, Boca Unidos, en cotejo que se iniciará en el inusual horario de las 14 en el estadio «Andrés Guacurarí» de Santa Inés.
Bartolomé Mitre, por su parte, también actuará como local, pero en este caso jugará el domingo a las 15.30 recibiendo a Ben Hur de Rafaela, en Rocamora.
El partido para los auriazules resulta vital para sus aspiraciones de asegurarse un lugar entre los cinco primeros de la zona, ya que con su rival comparte el quinto puesto, con 7 puntos y un triunfo será fundamental para consolidarse en el último lugar de la zona de clasificación para meterse en los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Para Crucero, el choque del sábado podría transformarse en la caída al Regional Federal Amateur 2026 ya que su escaso promedio de puntos no le alcanzaría para salir de la antepenúltima posición en la tabla del descenso.
Los promedios
