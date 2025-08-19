Crucero y una posible vuelta al fondo del fútbol argentino

Después de ser protagonista en el fútbol de salón durante varios años, Crucero decidió pegar el salto en 2003 y jugar la Liga Posadeña de fútbol.
En junio de ese año, el Colectivero se pasó a las canchas grandes y arrancó un ascenso meteórico que lo llevó hasta la elite del fútbol argentino en apenas 11 años, un récord que todavía mantiene.
La historia arrancó bien. El conjunto de Garupá ganó el Apertura 2004 de la Liga Posadeña y su derecho a participar del torneo del Interior de 2005, el primero que se disputó. El Colectivero jugó el certamen y llegó a una final ante Real Arroyo Seco para ver si podía saltar directamente al torneo Argentino A. Perdió ante los santafesinos y peleó por el ascenso al torneo Argentino B.
El 5 de junio de 2005 y después de ganar en Misiones, Crucero empató 1-1 ante Independiente en La Rioja, se quedó con la promoción y subió al torneo Argentino B.
Cuatro años después del ascenso al Argentino B, Crucero volvió a jugar por subir de categoría. Tras haber perdido la chance del ascenso directo ante Estudiantes de Río Cuarto, el conjunto de Santa Inés jugó la promoción ante Alvarado de Mar del Plata. Ganó en Misiones 1-0 y el 14 de junio empató sin goles en La Feliz para subir al torneo Argentino A.
En el medio se armó el “clásico moderno” del fútbol misionero. Eran épocas de Crucero y Guaraní en el Argentino B. Con un breve paso de Candelaria, que bajaba, mientras el Colectivero y la Franja arrancaban su época de ascensos.
Nuevamente por una promoción y luego de haber perdido la chance de subir directamente, Crucero logró su tercer ascenso. En el Undecagonal Final del torneo Argentino A 2011/12 jugó una “final” ante Douglas Haig en Pergamino. Fue 0-0 y el conjunto bonaerense ascendió a la B Nacional.
El 30 de junio de 2012 y en Puerto Madryn y después de haber sin goles en Misiones, el Colectivero de Pedro Dechat le ganó 1-0 a los de la Patagonia con gol de Pablo Motta y subió a la B Nacional.
En menos de una década, Crucero pasó del fútbol de salón al fútbol y de la Liga Posadeña a la B Nacional. Mantuvo el récord de ser el equipo más joven en llegar a la segunda división del fútbol argentino hasta que Agropecuario de Carlos Casares lo superó.
El último ascenso es, seguramente, el más glorioso para los hinchas de Crucero. El 30 de noviembre de 2014 y en su cancha, Crucero goleó a Patronato 3-0 y fue uno de los 10 equipos que subió a la máxima categoría para la temporada 2015.
Después de jugar un año en la elite del fútbol argentino y de no haber podido hacer pie en la máxima divisional, el Colectivero volvió en 2016 a la B Nacional. De esa campaña quedó en el imaginario popular, el partido con River en Resistencia, un duelo que hubiese marcado la vuelta de uno de los grandes del fútbol argentino a la tierra colorada.
Ese golpe fue el inicio de la curva descendente. Fue el primer descenso del Colectivero, pero lamentablemente para los de Santa Inés no fue el único. Después de un año y medio en la B Nacional, Crucero tuvo una mala campaña en la segunda división y en 2017 regresó al Federal A.
Desde ese momento y salvo el año en que los torneos suspendidos por la pandemia de Covid-19, Crucero siempre estuvo más cerca de la parte baja que de la zona de ascenso. Las últimas dos temporadas se salvó sobre el final y la tercera, la actual, es hasta el momento la más complicada.
El fin de semana se puede consumar el descenso de Crucero, el tercero desde 2015. Volvería a donde todo comenzó hace poco más de dos décadas, a la Liga Posadeña.
Como hace varias fechas, Crucero no depende de sí mismo. El domingo perdió 3-1 ante Ben Hur en Rafaela y el fin de semana recibirá a Boca Unidos. El Colectivero debe ganar todo lo que juega y ni así tendrá asegurada la permanencia.
Si Gimnasia de Concepción del Uruguay, Ben Hur o Defensores de Villa Ramallo suman un punto, condenarán a Crucero a jugar el año que viene en el torneo Regional. Si los de Santa Inés no ganan, algo que no sucede hace 16 fechas, el descenso se concretará tres fechas antes del final de la Reválida.
Después de 20 años, Crucero volvería al último escalón del fútbol argentino. El Colectivero es el único equipo misionero que pasó por todas las categorías del fútbol argentino y todavía mantiene el récord de ser el equipo más joven en llegar a la Primera División.
Fuente: Diego Vain, El Territorio.
