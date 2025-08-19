En el estadio «Pynandi» de Luque, municipio pegado a Asunción, el misionero Marcos González tuvo su estreno en los Juegos Panamericanos Junior.
El de la tierra colorada y su compañero Fausto Inostroza tuvieron una buena y una mala en la jornada inicial del beach vóley en tierras guaraníes.
Por la mañana, la dupla argentina luchó pero cayó ante los estadounidenses Basey y Hurst por 2-0, con parciales de 21-16 y 21-11. Por la tarde llegó la buena noticia. Con un juego sólido, el misionero y su compañero derrotaron sin problemas a Ecuador por 2-0, con parciales de 21-9 y 21-16.
La acción para los argentinos continuará este martes con el último encuentro del grupo B. A partir de las 16.45, la cupla González-Inostroza se medirá ante los cubanos Damián Gómez y Eblis Verane, líderes de la zona.
Los argentinos tienen prácticamente su pasaje asegurado a los octavos de final, ya que deberán terminar por encima de Ecuador para que eso suceda. De todas maneras el misionero y su compañero buscarán un triunfo que les permita tener un mejor cruce en la etapa de los mano a mano, que comenzará el miércoles.
