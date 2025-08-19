Ricardone: «El equipo demuestra madurez y valentía»

Rolando Ricardone se fue conforme luego de la ajustada victoria de Boca Unidos en la quinta fecha. Por la zona B de la Reválida, el equipo correntino derrotó como local a Sarmiento de Resistencia por 1 a 0 para liderar el grupo y quedar más cerca de mantener la categoría.
El próximo fin de semana, Boca Unidos llegará a Misiones para visitar a Crucero del Norte, posiblemente el sábado en horario a confirmar.
En la zona mixta del predio «Leoncio Benítez», uno de los entrenadores del aurrirojo brindó su análisis para los medios presentes, incluido época: «Creo que el premio del triunfo es dar un paso hacia adelante y no quedarnos donde estamos. Lo hablamos en la semana con los muchachos y lo que más me gustó del equipo es que nunca renunciamos a la idea. El equipo ya tiene una consistencia, sobre todo de local contra un rival que por algo tiene los puntos que tiene. Roberto (Marioni) nos conoce y a muchos de los chicos, creo que fuimos un justo ganador porque tuvimos las más claras».
Respecto a cómo encararon el complemento para resolver el encuentro, Ricardone explicó: «En el segundo tiempo ajustamos cosas que mejoramos en parte de la primera mitad. Manejamos la pelota y tuvimos que arriesgar más porque somos locales. Nos servía ganar para salir de la posición incomoda en lo que todavía estamos. Nunca miramos para atrás ni tuvimos miedo de quedar mano a mano. Si hay algo para rescatar es que nos hicieron un gol en cinco partidos. Es todo mérito de los jugadores y lo veníamos insinuando en los últimos partidos de la fase regular. Cometimos muchos errores individuales en ese momento y hoy el margen es cero. Eso nos está dando esa consistencia que venimos teniendo en la Reválida. Hoy el equipo demuestra una madurez y valentía para jugar en todas las canchas. En todos lados, Boca Unidos sale a jugar en el campo rival».
Las posiciones
El descenso
Fuente: diario Época.
Comentarios recientes