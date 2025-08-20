Copa País: Eldorado jugará el miércoles 27 ante Formosa

La Selección de Eldorado tendrá la próxima semana su gran estreno en la segunda fase de la Copa País, flamante certamen impulsado por la AFA para las representantes de ligas afiliadas, cuando visite la provincia de Formosa para enfrentar al combinado local en el encuentro de ida de la segunda etapa de la Región Litoral Norte.
Luego de cumplir con el objetivo de quedarse con la instancia provincial, por sobre encima de sus pares de Posadas y Oberá, el equipo que dirige Facundo Ocampos ya está enfocado en lo que será el próximo gran desafío, que tiene como destino llegar como representante del NEA al predio de Lionel Andrés Messi de Ezeiza y disputar la fase final del certamen.
En un principio, tras la clasificación de la semana pasada, hoy tendría que estar presentándose en suelo formoseño, pero hubo acuerdo para prolongar una semana el inicio de la segunda fase.
“El partido de ida se jugará el miércoles 27 en horario de la tarde, entre las 15 y 16, eso nos confirmaron dirigentes de Formosa, y el 3 de septiembre será la revancha en Eldorado”, indicó Jonathan Pipke, presidente de la Liga eldoradense.
Para recordar, además, que este certamen otorgará diferentes premios al campeón y en lo deportivo se destaca la participación en la edición 2026 de la Copa Argentina.
Fuente: Primera Edición.
