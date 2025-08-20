Crucero ya piensa en el año próximo

Si bien es cierto le asisten mínimas posibilidades de permanencia en el Federal A, Crucero del Norte se ha despedido institucionalmente de la categoría.
A cuatro fechas del final de la Reválida B, con la obligación de ganar sus cuatro partidos (no debería perder tan siquiera uno de los doce puntos en juego) y que sus tres rivales directos, Gimnasia, Ben Hur y Defensores no sumen en el último tramo, aunque uno o dos de ellos lo hará por enfrentamientos entre sí en las dos fechas finales, el Colectivero ya decidió pensar en su futuro institucional.
Su director técnico Adrián Álvarez, fue terminante: “Va a haber una reestructuración en el club. Ya estamos pensando en el armado para la liga local con miras al TRFA del año próximo, tener una base con lo que nos queda y reforzamos con lo necesario. Es el final de una muerte anunciada, era muy difícil, pero teníamos esperanzas de salvarnos. Estos cuatro partidos van a jugar los que se tienen que quedar, muchos ya no serán partícipes en el final del torneo. Debemos encarar un trabajo a largo plazo, tenemos un año para armar un buen equipo, sostenerlo y recuperar la categoría”.
“En lo formativo se están haciendo bien las cosas, hay chicos en crecimiento. Me tocó el rol de técnico principal, pero no era el objetivo. Terminaremos el torneo de la mejor manera. Trataremos ahora de ganar la liga, que hace mucho no lo logramos. El sábado frente a Boca Unidos será un mix, varios jugadores que estuvieron en el plantel, ya han quedado al margen”.
«El futuro esta reservado para los que creen en la belleza de sus sueños» y Crucero, los tiene. Que se hagan realidad!!!
Un reconocido ascenso institucional
Con algunos records de precocidad en llegar a las principales categorías del futbol argentino (lo sigue siendo en primera división, ya que en el Nacional B, actual Primera Nacional, fue superado por Argentino Agropecuario), éstos son los números de Crucero del Norte en torneos de AFA.
Temporadas en Primera División: 1
Primera División: 1 (2015).
Ubicación en la tabla histórica en Primera División: 121°
Temporadas en Segunda División: 5
Primera B Nacional: 5 (2012/13, 2013/14, 2014, 2016, 2016/17).
Ubicación en la tabla histórica en Segunda División: 62°
Temporadas en Tercera División: 11
Torneo Argentino A: 3 (2009/10, 2010/11, 2011/12).
Torneo Federal A: 8 (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).
Ubicación en la tabla histórica en Tercera División: 25°
Temporadas en Cuarta División: 4
Torneo Argentino B: 4 (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09).
Temporadas en Quinta División: 1
Torneo Argentino C: 1 (2005).
Participaciones en Copas Nacionales: 8
Copa Argentina: 8 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019).
Datos de Wikipedia.
Fuente: Fórmula Tuerca.
