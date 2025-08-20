Gran cierre del IRT Abierto del Club de Ajedrez Posadas

Con gran entusiasmo, Posadas fue escenario del IRT Abierto 99° Aniversario Clasificatorio al Torneo Mayor del Club de Ajedrez, que se desarrolló del 15 al 17 de agosto de 2025.
Grandes jugadores se enfrentaron en un torneo lleno de emoción y estrategia, que coronó a Patricio Zaldívar y Stefan Botz como líderes del certamen.
El torneo reunió a jugadores de distintos destinos, generando un ambiente competitivo y festivo.
El Top 6 del torneo
Patricio Zaldívar – 5 puntos
Stefan Botz – 5 puntos
Horacio Oviedo – 4,5 puntos
Santiago Nicolás Coronel – 4,5 puntos
Juan Ignacio Selva Andrade – 4,5 puntos
Jesús Esteban Álvarez – 4 puntos
Cabe destacar que Horacio Oviedo, ya clasificado, liberó su cupo, lo que permitió que Jesús Esteban Álvarez ingrese al torneo mayor.
El Club de Ajedrez Posadas agradeció a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo, destacando que su energía es el motor que permite seguir creciendo y consolidando el ajedrez en la región.
Fuente: El Territorio.
