Juegos Deportivos: sigue la acción

El programa Juegos Deportivos Misioneros continuará desarrollando esta semana el cronograma de competencias de las diferentes modalidades y disciplinas, que fueron programadas en dos sedes.
Luego del tenis de mesa juvenil, que abrió el juego en Alem, ahora la acción incluirá tres modalidades. El jueves, en Oberá, por un lado competirán los adultos mayores en las disciplinas newcom, tenis de mesa, tejo y sapo.
Las actividades comenzarán a las 9 y se extenderán hasta pasado el mediodía en el estadio Ian Barney II, con participantes de 25 de Mayo, Jardín América, Montecarlo, Posadas, Eldorado, Oberá y Apóstoles.
En simultáneo, estará a pleno la modalidad deportes adaptados, en este caso con la final provincial directa. Tenis de mesa será en el estadio Ian Barney II, y boccia en el SUM del complejo deportivo. El punto de partida también será a las 9, con participantes del Cefe nº 2 de la ciudad obereña.
El sábado 23, por su parte, los deportes de combate en la modalidad Juveniles disputarán la final provincial directa en la ciudad de Posadas, exactamente en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard). La cita será para judo, lucha, taekwondo, karate y esgrima con el inicio de la competencia prevista para las 10.15.
Fuente: El Territorio.
