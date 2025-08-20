Los octavos de final del Provincial

El próximo domingo se iniciarán los octavos de final del torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol.
Los clubes se preparan para sus respectivos compromisos, con los encuentros de ida y se definirán los clasificados a cuartos de final el domingo 31 de agosto.
En Posadas, habrá un sólo encuentro y será el que disputarán en el barrio Tajamar Atlético Posadas y La Canterita, a partir de las 16.
Guaraní Antonio Franco visitará a River Plate, en Santa Rita y Jorge Gibson Brown a Rosamonte, en Apóstoles.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
