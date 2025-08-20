Mara López ya fijó un nuevo objetivo con La Garrita

Mara López ya se instaló en Buenos Aires después de lograr una histórica medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción junto a la selección argentina de handball, la primera de ese color para la delegación misionera que en esta ocasión presenta seis cartas en este evento multideportivo que sirve como previa al ciclo olímpico de Los Ángeles.
La montecarlense de 18 años sigue sumando experiencia con la juvenil albiceleste, tal como ocurrió en el mundial de la disciplina que se llevó adelante en China durante el 2024. Pero sin dudas que lo que ocurrió la semana pasada marcará con fuego su carrera profesional.
Argentina llegó a la final panamericana y cayó en manos de Brasil por un ajustado 22-19, muy cerca de lograr una remontada épica después de despertar en la última parte del encuentro. Así lo relató Mara en diálogo con El Territorio.
“Este torneo puntual fue una locura, no solo por el tema de la medalla que fue un logro que veníamos buscando hace muchísimo. Obviamente nos quedamos con las ganas del oro, nos quedamos con ese saborcito amargo de que si en la final empezábamos como en el segundo tiempo lo íbamos a terminar de otra forma. Pero sabemos también que dejamos todo desde el comienzo del torneo, desde la fase de grupos hasta la final”, dijo López, ya instalada en Buenos Aires, provincia donde reside actualmente, estudia y entrena con la Selección y el club Ferro de handball.
“Fue un torneo muy especial porque lo vivimos de otra forma, viendo otros deportes, compartiendo con otras personas en el mismo hotel, viendo a otros países. La verdad que fue una locura estar en la apertura de los Juegos, así que súper orgullosa también de lo que logramos”, agregó la atacante que utilizó el dorsal 5 en Paraguay.
Respecto a lo que viene, Mara ya fijó nuevo objetivo: “Poco a poco vamos a seguir trabajando, tenemos la revancha en el torneo Sur Centro que se va a estar realizando en noviembre en Chile, así que estamos con esas expectativas”.
Mara también hizo una evaluación de su performance y de los crecimientos en la disciplina: “Individualmente sentí que mejoré en algunos puntos defensivos y también me estoy animando mucho más en ataque”.
“Si bien tuve pocos minutos en ataque me sirvieron para agarrar más confianza y de a poco también ayudar al equipo desde el ataque. Tuve la oportunidad de convertir tres goles y la verdad que estoy muy contenta con mi rendimiento”.
“Obviamente siempre uno busca más y el punto que tendría que mejorar sería cien por ciento el ataque. El seguir animándome a probar diferentes movimientos y también la posibilidad de probar una nueva posición que es de pivote”.
Finalmente remarcó sus ganas de seguir dentro de la selección: “En general estoy muy orgullosa con mi rendimiento obviamente voy a seguir entrenando para llegar a lo máximo que pueda y poder dar todo de mí para estar en la selección el tiempo que me toque y defender la camiseta como sé que puedo hacerlo”.
Fuente: El Territorio
Comentarios recientes