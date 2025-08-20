Marcos González sigue a paso firme

El sueño de Marcos González en el beach vóley continúa intacto. El jugador oriundo de Misiones, que integra la dupla argentina junto a Fausto Inostroza, dio un nuevo paso en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Paraguay. En la tarde-noche de ayer, y luego de algunas demoras por la lluvia que complicó el cronograma, los argentinos superaron a la dupla cubana integrada por Damián Gómez y Eblis Verane en dos sets corridos de 21-14 y 21-15.
Con ese triunfo, la pareja nacional aseguró su boleto a los octavos de final, que se juegan hoy desde las 9 en el estadio «Pynandi», de Luque, muy cerca de Asunción. El rival surgirá del cruce que se disputó anoche, y en caso de avanzar, por la tarde se medirán frente a la dupla de El Salvador por un lugar en las semifinales.
El recorrido de González e Inostroza en tierras guaraníes tuvo un inicio exigente. El lunes, en su debut, se encontraron con la potencia de Estados Unidos, que los venció por 2-0 con parciales de 21-16 y 21-11. Sin embargo, rápidamente pudieron recuperarse y mostraron su mejor versión en el segundo partido de la jornada, allí derrotaron con claridad a Ecuador en sets corridos, 21-9 y 21-16, resultado que les devolvió la confianza de cara a lo que vendría.
Ya en el cierre de la fase de grupos, la victoria ante Cuba significó no solo la clasificación, sino también una inyección anímica para afrontar la etapa decisiva de los mano a mano.
Con apenas 20 años, el oriundo de Candelaria Marcos González atraviesa una experiencia clave para su desarrollo como deportista de elite. El sueño sigue en pie y la expectativa crece para lo que viene en el certamen internacional.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes