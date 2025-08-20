Bartolomé Mitre se prepara para disputar el Pre Federal 2025

Tras la confirmación, hace un mes atrás, de Matías Martinho al frente del plantel de primera que afrontará el Pre Federal 2025, el DT de Bartolomé Mitre trabajó en el armado del equipo que lo acompañará en la temporada.
Así es que contará nuevamente con la experiencia de tres jugadores que formaron parte del Torneo Federal 2024: Luciano Tantos, Quimey Acosta y Jonathan Thorp, quienes renovaron su vínculo con el club. También está convocado Francisco Stassi, jugador de la casa, que tuvo participación en el equipo del Federal.
A ellos se les sumaron las nuevas incorporaciones como el chaqueño Juan Delon. El ala pivot de 2.02 metros ya se encuentra en las filas del Auriazul, viene de ser protagonista en Sarmiento de Formosa e Hindú de Resistencia.
Martín Pérez de 2 metros de altura, también se sumó a Mitre. Se desempeña como alero/ala pivot y tuvo paso por Villa San Martín de Resistencia, Independiente de Santiago del Estero y Sarmiento de Resistencia. En el cuerpo técnico también hay una cara nueva, ya que el chaqueño Mauro Barnes estará a cargo de la preparación física, tras su aporte en clubes como Deportivo Pérfora y Caupolican Básquet de Chaco, entre otros. El viernes pasado, en el club, se reunieron por primera vez tanto jugadores como cuerpo técnico y staff del Mitre, donde Martinho delineó cómo serán las distintas actividades de la pretemporada.
Fuente: El Territorio.
