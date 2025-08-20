Tres jóvenes misioneros participan del Residential Program

Tras consagrarse campeones de la Youth Cup 2024, tres futbolistas misioneros fueron seleccionados para participar del Residential Program del Bayern Múnich.
Se trata de Ricardo Villalba (Eldorado), Augusto González (Puerto Esperanza) y Enzo Wrubel (San Vicente), quienes integran un grupo de 22 jugadores junto a jóvenes de Alemania, China y Estados Unidos.
El programa consiste en diez días de entrenamientos intensivos en el mismo complejo donde se prepara el plantel profesional del club alemán, con rutinas de alto rendimiento y acceso a instalaciones de nivel mundial. Es una instancia previa al Bayern World Squad, que reúne a futbolistas sub-19 en camino a la profesionalización.
Esta experiencia se da en el marco del convenio entre el Gobierno de Misiones y el FC Bayern Múnich, que desde hace varios años impulsa un modelo de desarrollo integral y abre nuevas oportunidades para el deporte de la provincia.
Fuente: El Territorio.
