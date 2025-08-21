Curso de árbitro federal en Corrientes

Se llevó a cabo la firma del convenio para el Curso de Árbitro Federal entre la Federación Correntina de Fútbol (FECOF), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo Federal de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El acto, realizado en el Salón “Julián Zini” del Banco de Corrientes, fue encabezado por el presidente de la FECOF, Pablo Alonso y contó con la participación del Vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard Poccard; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Claudio Polich; el rector de la UNNE, Omar Larroza; el representante del Consejo Federal de AFA, Mario Echevarría y el secretario general de la Unión de Árbitros Deportivos de la Argentina (UADA), Sergio Pezzotta.
La firma también contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales; legisladores provinciales, concejales capitalinos, referentes y representantes de Ligas deportivas locales y regionales; árbitros de Corrientes y provincias vecinas e invitados.
El Curso para Árbitro Federal ya cuenta con 85 inscriptos de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta y apunta a la profesionalización y jerarquización de los árbitros que participarán de certámenes regionales y nacionales. La capacitación contará con docentes y especialistas de la Unne y de la Uada.
Además de la firma del convenio se entregaron materiales e indumentaria para los árbitros de distintas localidades de la provincia de Corrientes.
Al momento de tomar la palabra, el Rector, Omar Larroza destacó ante los presentes, la importancia de que la Universidad “sea parte de su formación”.
“Se nos convoca a partir del trabajo de nuestros profesores e investigadores, de nuestras infraestructuras, para ser parte de esto, y es para nosotros un orgullo. Ni que hablar de la interacción en la que venimos trabajando con el deporte, ya que hace un par de meses trabajamos con el señor Intendente y la Confederación Argentina de Básquet y ahora con la Asociación del Fútbol Argentino que nos involucra y nos hace partícipe de todo este recorrido”, dijo.
El Rector finalizó su participación agradeciendo las políticas emanadas desde el gobierno provincial y de todas sus esferas, que siempre han confiado en la universidad: “En la UNNE nosotros tenemos la misión de cumplir los sueños de los estudiantes y hoy también les convocamos a todos los que tienen este sueño de alguna vez calificar para el arbitraje a nivel nacional o internacional, así que espero que nosotros podamos contribuir también al sueño de ustedes”.
A su turno, el vicegobernador Braillard Poccard destacó durante su participación, “como docente de muchos años de la universidad y como integrante del gobierno de Corrientes, me siento muy orgulloso en este día y felicito a los que lo hicieron posible, a los que articularon esto y a los cursantes les deseo el mayor de los éxitos y que sea esto el comienzo de una fructífera y brillante carrera”.
El presidente de la FECOF, Pablo Alonso, expresó que cuando le acercaron la propuesta pensó desde el principio que se podía concretar porque “tenemos a la Universidad Nacional del Nordeste, tenemos los árbitros, tenemos la vinculación con la AFA, con la UADA, y tenemos las ganas de hacerlo. Entonces, hablamos con el Secretario de Deportes y empezamos a trabajar todos juntos”.
A continuación, el presidente de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina, el reconocido ex árbitro internacional Sergio Pezzotta expresó “un agradecimiento a la receptividad que tuvo el Rector de la Universidad, Omar Larroza, hacia el proyecto que presentamos en capacitación”.
“Como siempre digo, desde la Unión trabajamos para que el arbitraje sea mejor, el primer receptor de este esfuerzo nuestro son las ligas del interior del país, las 232 ligas del interior del país que conforman el Consejo Federal”, agregó.
El representante miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, Mario Echeverría expresó también su beneplácito y transmitió el saludo y agradecimiento del presidente de AFA, Claudio Tapia, por al aporte de la UNNE a este proyecto que se inicia con grandes expectativas de logros importantes para el arbitraje de la ligas del NEA y el NOA.
Fuente: diario El Libertador.
