Las semifinales por el ascenso

Estudiantes será local ante Misionero y Guaraní, por las semifinales de la Primera B

El próximo domingo, se pondrán en marcha las semifinales del torneo Apertura de la Primera B que organiza la Liga Posadeña de Fútbol.
Estudiantes, el ganador de la zona Capital, será local ante Misionero y Guaraní, en cancha a confirmar este jueves, que sería La Canterita o la de La Picada.
La otra llave será protagonizada por Yacutinga y Atlético Bonpland, que se medirán en Yacutinga. Ambos encuentros comenzarán a las 15.30.

Esta instancia es a partido único y son locales los equipos mejor ubicados en la fase clasificatoria.

