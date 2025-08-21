Las semifinales por el ascenso

El próximo domingo, se pondrán en marcha las semifinales del torneo Apertura de la Primera B que organiza la Liga Posadeña de Fútbol.
Estudiantes, el ganador de la zona Capital, será local ante Misionero y Guaraní, en cancha a confirmar este jueves, que sería La Canterita o la de La Picada.
La otra llave será protagonizada por Yacutinga y Atlético Bonpland, que se medirán en Yacutinga. Ambos encuentros comenzarán a las 15.30.
Esta instancia es a partido único y son locales los equipos mejor ubicados en la fase clasificatoria.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
