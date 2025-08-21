Marcos González está en la pelea por las medallas

El sueño de Marcos González en el beach vóley juvenil no se detiene. El jugador misionero, oriundo de Candelaria, junto a su compañero Fausto Inostroza, consiguieron este jueves una victoria épica en los cuartos de final de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Paraguay.
La dupla argentina derrotó a los hermanos salvadoreños Cristóbal y Yoel Guardado por 2-1, con parciales de 24-26, 21-13 y 15-11, en un encuentro cargado de tensión que se definió en el tie-break. Tras ceder el primer set por la mínima, González e Inostroza reaccionaron con carácter, empataron el duelo con un contundente 21-13 y en el tercer parcial mostraron temple para cerrar el partido y asegurarse un lugar entre los cuatro mejores del continente.
Este jueves, desde las 17, buscarán dar un paso más en el certamen cuando se midan ante la poderosa dupla brasileña integrada por Jonathan De Menezes e Isac De Farias, que en cuartos dejaron en el camino a los canadienses Chaput/McGregor en sets corridos.
Será un verdadero clásico sudamericano, donde el binomio nacional intentará alcanzar la final y asegurar una medalla para la delegación argentina.
El recorrido de González e Inostroza en tierras guaraníes fue de menor a mayor. En su debut, cayeron frente a Estados Unidos (21-16 y 21-11), pero rápidamente se recuperaron con un triunfo ante Ecuador (21-9 y 21-16). Después cerraron la fase de grupos con una gran victoria frente a Cuba (21-14 y 21-15), que les permitió meterse en los octavos de final. Hoy en el primer turno, superaron con autoridad a República Dominicana (21-18 y 21-15) y, por la tarde, dieron el golpe frente a El Salvador para seguir soñando en grande.
Con apenas 20 años, Marcos González atraviesa un torneo soñado y se consolida como una de las revelaciones argentinas en el beach vóley juvenil. Mañana tendrá la oportunidad de ir por más y meterse en una final histórica para el deporte nacional.
Fuente: El Territorio.
