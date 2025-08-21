Posadas se prepara para vivir el Triatlón «León Seró»

El domingo 7 de septiembre, Posadas será escenario del Triatlón «León Seró», una competencia deportiva que combinará kayakismo, ciclismo y pedestrismo, y que promete reunir a atletas de diferentes edades y categorías en un marco natural único como el Balneario El Brete y la avenida Costanera.
El evento es organizado por el Club Náutico León Seró, y surge luego del éxito que tuvo el duatlón realizado en 2024. En esta nueva edición se incorpora el desafío del agua, sumando el kayak como parte de las disciplinas.
Los participantes deberán superar un exigente recorrido que incluye 5 kilómetros en kayak (plástico o de fibra), 20 kilómetros en bicicleta (MTB o rutera) y 5 kilómetros de carrera a pie. La competencia contempla las categorías Femenino, Masculino y Mixto, divididas por edades de 15 a 18 años, 19 a 35 años y mayores de 36. Además, podrá correrse en la modalidad individual o en postas por equipos.
Las acreditaciones y entrega de kits se realizarán el sábado 6 de septiembre en la sede del Club Náutico León Seró. La largada oficial está prevista para el domingo 7, a las 6.30, en el Balneario El Brete.
Quienes deseen participar o recibir más información pueden comunicarse al WhatsApp +54 9 376 467-7355.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes