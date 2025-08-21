Se define el torneo de Reserva

Este jueves se conocerá el campeón del torneo Apertura de la categoría Reserva. En el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira» Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte buscarán la corona, en el segundo juego final que se iniciará a las 15.30.
En el partido de ida, igualaron 0 a 0 por lo que una nueva paridad llevará la definición por penales.
En el caso de haber un ganador al cabo del tiempo reglamentario, éste se transformará automáticamente en el ganador del primer torneo anual que organiza la Liga Posadeña de Fútbol.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
