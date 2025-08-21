Se renuevan autoridades en CAPRI

El domingo próximo se celebrarán las elecciones en el CAPRI de Posadas, con dos candidatos disputándose la presidencia.
Fabio Ferreira, quien lidera la lista “Seguir Creciendo Juntos”, representa al oficialismo, mientras que la oposición postula a Virginia Comoglio, al frente de la lista “De Socios para Socios”.
“Estamos en las últimas instancias del armado de nuestra lista, ya hemos formado un equipo multidisciplinario con todas las disciplinas que nos acompañan. Algunas, como Lorena, se han sumado para hacer una renovación en la dirigencia del club. Apostamos a seguir creciendo juntos, como dice la lista. Y a seguir el trabajo a largo plazo, que es lo que viene de la gestión de Benco. Así que estamos muy bien”, explicó Fabio Ferreira.
Lorena Merajet, candidata a vicepresidente y exdeportista de alto nivel, se integra a la dirigencia del club tras haber sido parte activa del mundo deportivo. “Siempre el deportista lo ve desde las canchas, exigiendo a las comisiones, exigiendo al club. Como todo deporte amateur, es difícil el tema de los costos, la trayectoria que tuvimos. Me invitaron a ser parte de esta lista y no dudé. Me integré con ellos, y hay un montón de cosas que se pueden mejorar, sobre todo en el tema de las disciplinas, el instituto y la parte educativa, que también la incorporamos como una disciplina más”, señaló.
En cuanto a las propuestas concretas, Lorena destacó el desafío de la falta de espacio para las distintas actividades deportivas. “Con varias disciplinas en marcha, lo que pasa es que se superpone todo en el mismo espacio. Por ejemplo, comenzamos con el máster de algunas disciplinas y luego seguimos con otras como sub-14, sub-15, sub-16. Pero la falta de espacio se convierte en un problema. Queremos que el niño del instituto tenga la libertad de decidir qué disciplina seguir”.
“La solución pasa por gestionar. Porque con la cuota societaria, que algunos dicen que no quieren pagar, es mínima. Somos solo 3.000 socios, de los cuales 1.600 son familiares. Es un esfuerzo mínimo, pero debemos gestionarlo de manera eficaz”.
Ferreira agregó que el club ya está gestionando una tercera sede. “La tercera sede ya está en marcha, estamos trabajando en un terreno en Arroyo Mártires, en el acceso oeste, donde comienza la Ruta 12. Siempre destacamos que, para obtener un nuevo predio, el club debe estar ordenado, y así lo estamos haciendo. Nosotros estamos apuntando al crecimiento, no solo en infraestructura sino también en la gestión”.
Por su parte, Benco Horrisberger, expresidente y candidato a vocal titular, recalcó los avances en infraestructura que se han logrado durante su gestión. “Recientemente inauguramos un playón al lado de la pileta en la sede central. También estamos trabajando en un SUM con un piso más arriba, que posiblemente se destine a artes marciales. Estos avances forman parte del trabajo conjunto que estamos haciendo”, indicó.
En relación a las quejas de socios por la utilización de los espacios en la sede de Hipólito Yrigoyen, Ferreira aclaró: “Eso fue más una confusión que una cuestión real. El instituto no invadió espacios deportivos. De hecho, lo que hicimos fue transformar un espacio muerto, como era la cancha de fútbol en tierra, en aulas para el instituto. Ahora, el horario del deporte en la provincia y en el país es a la tarde, y el instituto trabaja a la mañana, por lo que no hay superposición. El espacio ha sido optimizado. Además, gracias a la gestión del Federal y de la subcomisión de básquet, conseguimos la renovación de un playón, el cual ahora está totalmente nuevo”.
“Mi mensaje para los socios es que vean lo que se ha realizado, no solo las problemáticas. Los socios deben acercarse al club y manifestar lo que necesitan. Muchos se quejan, pero no se acercan ni se involucran con la comisión. Eso debe cambiar”, opinó la exdeportista.
Finalmente, Fabio Ferreira destacó que el club ha trabajado mucho en el fortalecimiento del instituto educativo, que se convirtió en uno de los mayores orgullos del Capri. “Hoy por hoy, el instituto educativo es el orgullo del club. Le dio un plus y un valor agregado. No solo en lo deportivo, sino en lo educativo y en la formación integral de los chicos. Como tienen todos los grandes clubes del país, como River, por ejemplo, con su instituto. Eso le da un sentido de pertenencia muy fuerte a los jóvenes y sus familias”, expresó Ferreira.
Los comicios tendrán lugar en la sede Centro del club, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2735, en el horario de 9 a 14.
Fuente: Fórmula Tuerca.
