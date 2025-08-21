Tokio se adelantó en la serie semifinal ante Luz y Fuerza

Tokio venció a Luz y Fuerza por 77 a 30, en el primer juego de las semifinales del torneo Apertura Femenino 2025 por la Liga Provincial de Básquetbol, disputado en el estadio de las orientales.
Fiorela Cabrera fue la figura y goleadora del encuentro con 23 puntos para las locales mientras que Ninfa Carlino fue la máxima anotadora de la visita con 12 puntos.
Mañana viernes se jugará la revancha en el microestadio del instituto «Inmaculada Concepción».
El partido estuvo marcado desde el inicio. El doble de González, que inauguró el marcador en favor de la visita, quedó en el olvido cuando las chicas orientales se despertaron y a base de triples (tres de cinco intentos) pudieron sacar una diferencia de trece puntos con cuatro minutos de juego en el periodo (15-2). El DT Falero reprochó a sus dirigidas las fallas en los sistemas, y las eléctricas se reencontraron con el juego. Carlino y González fue las que más aportaron en pos del equipo. Las locales nunca bajaron la intensidad y mantenían una ventaja de dos dígitos. Así, al término del primer cuarto, Tokio ganaba 21-10.
Para el segundo periodo la diferencia física entre las locales y las visitantes se acentuó. Si bien el DT Santa Cruz le dio rodaje a la banca, el equipo oriental tuvo unos aceptables seis minutos donde marcó todos los puntos en el parcial (ocho). Las eléctricas tuvieron que correr mucho y por ello llegaban tarde a las marcas e incómodas al tiro. González cortó la sequía con uno de los dos libres que tuvo por una falta recibida a mitad del parcial. Carlino aportó un doble y un triple para cerrar la segunda decena de minutos. Así, Tokio ganaba al cierre del segundo cuarto 29-16.
Tras el descanso, triple de Venialgo y Emma Hassel comenzaban a encaminar una diferencia importante para las orientales. Si bien las locales no lograban transformar en puntos todas las ofensivas, en defensa hacian una buena tarea. Luz y Fuerza se encontró con buenos ataques en los minutos finales del periodo para llegar con claridad al aro. Mas, la diferencia era muy marcada en su contra. Así, el tercer cuarto acababa con Tokio ganando 46-26.
Tokio salió a liquidar el juego en el parcial final. Una sucesión de ofensivas con muchos pases dejaban a las orientales, en especial a Kuspita, en posición de tiros fáciles. Una parcial de 10-0 en tres minutos anticipaban que la historia estaba liquidada. Falero notó el cansancio en sus dirigidas y le dio descanso a las más experimentadas, pensando en la serie continua en tres días. Las locales tuvieron un cierre casi perfecto, con una buena y efectiva defensa y una ofensiva con un porcentaje de efectividad alto en los tiros cortos. Así, Tokio ganó el partido 77-30.
Triunfo y primer punto de la serie para Tokio. Correr la cancha y cometer la menos cantidad de errores posibles le brindó un juego casi perfecto a las orientales. Cabrera fue letal en los pasos al aro, y cuando no se encontraba la penetración aparecieron las manos de Venialgo y Emma Hassel para sumar de a tres. Exceptuando algunos errores individuales, el DT Santa Cruz se sentiría conforme por lo desarrollado por sus dirigidas.
Es evidente que la cuestión física le jugó una mala pasada a Luz y Fuerza, en una noche que no fue buena. En el vaso medio lleno, el DT Falero encuentrará los tiros largos de Carlino, que falló quizás dos o tres de sus intentos, cerrando el juego con una alta efectividad. De cara al juego en su cancha, la eléctricas tendrán otra performance y sus chances de empatar la serie es alta.
La historia de esta semifinal continuará el viernes en el Polideportivo del Inmaculada Concepción. Luz y Fuerza deberá ganar para forzar al tercer partido, caso contrario, con la victoria Tokio avanzará a la final en defensa del título.
Síntesis
TOKIO 77 – LUZ Y FUERZA 30
Tokio: Emma Hassel 8, Rocío Seufert 4, Camila Venialgo 17, Fiorela Cabrera 23 y Lucia Kuspita 10 (FI). Luciana Giménez 3, Agustina Giménez 2, Erica Hassel, Josefina Palacios 2, Belén Giubi, Renata Irmay 5 y Catalina Barniek 2. DT: Horacio Santa Cruz.
Luz y Fuerza: Marianela Pedrozo 2, Ivana Weber 1, Ninfa Carlino 12, Lucia González 9 y Constanza Ratti 3 (FI). María Krig, Amalia Sánchez, Guadalupe Cristobo y Guillermina Pereyra Da Silva 3. DT: Roque Falero.
Parciales (progresión): 21-10, 8-6 (29-16), 17-10 (46-26), 31-4 (77-30).
Árbitros: Maximiliano Benítez y Gonzalo Acosta.
Estadio: «Jorge Yamaguchi».
Fuente: Meta Goles.
Comentarios recientes