La Cantera tuvo una destacada actuación en el torneo «Sueño Celeste»

El pasado fin de semana se cerró el torneo infantil “Sueño Celeste” en la ciudad de Rafaela, evento internacional que contó con más de siete mil chicos, 150 clubes y 15 mil personas en cada una de las cuatro jornadas.
En ese marco el equipo de La Canterita de Posadas se quedó con el subcampeoanto en la categoría 2012 de la Copa de Plata, nada menos que detrás de Instituto de Córdoba.
Fue la 28ª edición del tradicional torneo infantil que organiza Atlético de la ciudad. El predio ‘Tito Bartomioli’ recibió más de 15 mil personas por día, además de la participación de 385 equipos y 150 clubes provenientes de 18 provincias del país, junto a delegaciones de Uruguay y Paraguay.
Dijeron presente Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, junto a otros históricos como Lanús, Talleres, Rosario Central, Newell’s, Unión, Colón, Instituto y Godoy Cruz.
Así las cosas estos fueron los resultados:
Copa de Oro
Categoría 2019/2020: 1º) Racing Club de Avellaneda y 2º) Atlético de Rafaela.
Categoría 2018: 1º) Colón de Santa Fe y 2º) Unión de Santa Fe.
Categoría 2017: 1º) Unión de Santa Fe y 2º) Lanús.
Categoría 2016: 1º) River Plate y 2º) Corazón de Búfalo de San Luis.
Categoría 2015: 1º) Colón de Santa Fe y 2º) Olimpia de Paraguay.
Categoría 2014: 1º) Boca Juniors y 2º) Atlético Tucumán.
Categoría 2013: 1º) Nacional de Uruguay y 2º) Defensa y Justicia.
Categoría 2012: 1º) Talleres de Córdoba y 2º) Montevideo City Torque.
Copa de Plata
Categoría 2019/2020: 1º) Sarmiento de Humboldt y 2º) Peñarol de Rafaela.
Categoría 2018: 1º) San Lorenzo de Tostado y 2º) Moreno de Lehmann.
Categoría 2017: 1º) Sportivo Ben Hur y 2º) Barrio 9 de Julio de Sunchales.
Categoría 2016: 1º) Libertad de Sunchales y 2º) Peñarol de Rafaela.
Categoría 2015: 1º) Ferrocarril del Estado y 2º) Club Deportivo Argentino de San Rafael.
Categoría 2014: 1º) Matienzo de Romang y 2º) Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.
Categoría 2013: 1º) Unión de Santa Fe y 2º) El Expreso de El Trébol.
Categoría 2012: 1º) Instituto de Córdoba y 2º) Cantera F.C. de Misiones.
Fuente: El Territorio.
