La lista “De Socios para Socios” propone recuperar la participación

En la antesala de las elecciones del Club CAPRI, previstas para este domingo 24 de agosto, la lista “De Socios para Socios” presentó sus propuestas de cara a una posible renovación en la conducción de la institución.
Encabezada por Virginia Soledad Comoglio como candidata a presidenta y acompañada por Guillermo Giménez Díaz como postulante al Tribunal de Disciplina, la agrupación sostiene como eje principal la necesidad de transparencia y participación activa de los asociados.
“Queremos recuperar la esencia de nuestro club, la participación activa de los socios, la transparencia”, afirmó Comoglio en el programa de streaming Fórmula Tuerca, transmitido por Misiones Online, al describir el origen de la lista. Contó que la iniciativa nació de una convocatoria abierta dirigida a todos los que quisieran involucrarse en la vida institucional.
Giménez Díaz, arquitecto y socio de larga data, planteó la necesidad de intervenciones urgentes en la infraestructura actual, haciendo foco en espacios sociales del club como los quinchos. “Observo que los quinchos están bastante deteriorados, aparte de las parrillas. Necesitan mantenimiento, necesitan hacerse de nuevo”, señaló, y añadió que “no tienen una planificación clara”. También expresó preocupación por el estado del salón principal, en el que advirtió “mala ejecución en algunas cuestiones” derivadas de modificaciones pasadas.
En cuanto al funcionamiento del instituto educativo del club, Comoglio reconoció que “el instituto está funcionando hace seis años en la sede centro del club” y que la obra educativa, aunque concluida en parte, aún requiere de ampliaciones. “Tenemos que planificar hasta el séptimo grado”, dijo, y admitió que las obras recientes generaron molestias, aunque las consideró necesarias.
Sin embargo, una de las críticas más firmes de la candidata se dirigió a la falta de información a los socios. “Hoy tenemos una obra iniciada y no sabemos cómo se está o cómo se va a pagar esa obra, si se pide un préstamo, si no. Ese es el mayor problema que tenemos”, señaló. Remarcó que una de las prioridades de la lista sería “la comunicación fluida con el socio”.
En relación a la expansión territorial del club, Giménez Díaz se refirió brevemente al predio anexo en la zona del Baliña, aunque reconoció que no había visitado el lugar. Comoglio, en cambio, explicó que aún se encuentran “realizando movimientos de suelos” y que no está en funcionamiento.
Respecto de las instalaciones actuales, Comoglio enumeró las canchas disponibles y señaló que “necesitan mucho mantenimiento, algunas hay que hacerlas de cero”. En particular, mencionó el estado del solárium y el vínculo con servicios tercerizados. “No sabemos qué beneficios hoy le trae al club”, dijo sobre la concesión del bar y la Náutica.
Hablando sobre el uso del salón principal, la candidata explicó que su lista propone reactivarlo como espacio de alquiler para eventos. Actualmente, indicó, “está tapiado”, ya que se adaptó para actividades que fueron desplazadas por obras en la sede central.
Como mensaje final, Comoglio convocó a los socios a participar en las elecciones. “Hoy hace 6 años y algunos hace 9 que están manejando nuestro club. Los invitamos a votarnos, a que confíen en nosotros”, expresó. Giménez Díaz precisó que aproximadamente 1.600 socios sobre una base de 3 mil están habilitados para votar.
Las elecciones se celebrarán este domingo 24 de agosto desde las 9 hasta las 14. Durante la jornada también se desarrollará una asamblea informativa convocada por la actual comisión directiva.
Fuente: MOL.
Comentarios recientes