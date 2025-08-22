Marcos González buscará la medalla de bronce en Paraguay

El sueño dorado de Marcos González en los Juegos Panamericanos Junior llegó hasta la instancia de semifinales. El jugador misionero, oriundo de Candelaria, junto a su compañero Fausto Inostroza, cayó ante la dupla brasileña integrada por Isac De Farias y Jonathan De Menezes, en dos sets muy parejos con parciales de 23-21 y 22-20.
El duelo, disputado en el estadio «Pynandi» de Luque, fue un verdadero clásico sudamericano que se definió en detalles. En ambos parciales, los argentinos estuvieron a punto de forzar la definición, pero la solidez del equipo brasileño inclinó la balanza en los momentos decisivos y selló el pase a la final para los verdeamarelos.
Con esta derrota, González e Inostroza quedaron fuera de la pelea por la medalla de oro, aunque tendrán revancha inmediata. Este viernes, desde las 17, enfrentarán a la dupla venezolana compuesta por Vargas y Delgado en busca de subirse al podio y asegurar la medalla de bronce para la Argentina.
El recorrido de los argentinos en tierras paraguayas fue de menor a mayor. Tras un inicio adverso ante Estados Unidos (21-16 y 21-11), se recuperaron con triunfos ante Ecuador (21-9 y 21-16) y Cuba (21-14 y 21-15), que les dieron el pase a los octavos de final. En la fase eliminatoria, superaron a República Dominicana (21-18 y 21-15) y luego protagonizaron un partidazo ante El Salvador, al que vencieron por 2-1 (24-26, 21-13 y 15-11) para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Con apenas 20 años, González vive una experiencia inolvidable en la gran cita internacional, consolidándose como una de las revelaciones del beach vóley juvenil. Ahora, el misionero irá por su última batalla en Paraguay, con la ilusión intacta de subirse al podio y regalarle una medalla más a la Argentina.
Fuente: El Territorio.
