Misiones en el Regional de Corrientes

Los amantes de la equitación y los aficionados al deporte al aire libre tienen una cita imperdible este fin de semana en la ciudad de Corrientes.
El Club Hípico Santa Catalina se prepara para recibir, una vez más, a la élite del deporte ecuestre regional en el Torneo Final Zona Litoral Norte, un evento clave en el calendario oficial de la Federación Ecuestre Argentina.
Con un escenario ideal que combina naturaleza, elegancia y deporte de alto rendimiento, las instalaciones del club serán el epicentro de la competencia. Jinetes y amazonas, junto a sus binomios, llegarán desde distintos puntos de la región, con una nutrida presencia de representantes locales, así como de las provincias de Chaco y Misiones, listos para demostrar su destreza en la pista principal del Hípico.
El programa de actividades se extenderá a lo largo de tres jornadas intensas. Los primeros saltos comenzarán este viernes 22 a partir de las 13 horas.
En la jornada inaugural también se ofrecerá una charla informativa para la comunidad hípica a cargo de Francisco Galli (Jurado FEI-3), Guillermina Quinos (Stteward FEI-3) y Iavier Ibarra Briozzo (Course designer FEI-3).
La acción continuará el sábado con más competencias a lo largo del día, y culminará el domingo, jornada en la que se definirá a los campeones y se realizará la emotiva ceremonia de premiación.
La organización, a cargo de los socios del Club Hípico Santa Catalina, ha previsto además un espacio de camaradería para los competidores y el público.
Mañana, al atardecer, los deportistas e invitados podrán disfrutar de un show de DJ con música, bocadillos y tragos, en un ambiente festivo que celebra los lazos del deporte.
El evento, que cuenta con el valioso apoyo de diversos sponsors privados, tendrá un atractivo adicional para el público: se sorteará una motocicleta eléctrica LVN modelo LX05 cero kilómetro.
Para participar del sorteo será necesario inscribirse por QR en el stand de LVN, de la empresa López Hermanos, que estará instalado en el lugar. También se espera a los representantes de la legendaria marca de motocicletas Royal Enfield, de la firma Meucci, para un test drive.
La entrada es libre y gratuita, con lo cual el evento constituye una oportunidad única para presenciar de cerca los saltos más espectaculares en un entorno natural privilegiado, a pocos minutos del centro de la capital correntina.
Ubicación
El Club Hípico Santa Catalina se encuentra estratégicamente ubicado a pocos metros de la intersección de la avenida Maipú y la ex vía ferroviaria, en el extremo sur de la ciudad. Además de las competencias, el público podrá acceder a un área de comidas y bebidas, haciendo de esta una jornada completa para toda la familia, al aire libre y en un hábitat ideal para disfrutar del espectáculo ecuestre.
