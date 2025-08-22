Posadas se prepara para vivir el Goalball internacional

Posadas será escenario de un nuevo acontecimiento deportivo inclusivo con la realización del Torneo Internacional de Goalball, que reunirá a delegaciones de tres países.
La competencia se desarrollará del 29 al 31 de agosto en el Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann, donde se presentarán nueve equipos provenientes de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Este certamen constituye un paso más en el fortalecimiento del deporte adaptado en la provincia, que en noviembre pasado también había recibido la Liga Noreste. La elección de Posadas como sede responde a la calidad de sus instalaciones, que cumplen con las normas reglamentarias para esta disciplina.
El evento contará con la participación de la Escuela Municipal de Goalball, lo que permitirá al público local alentar a los representantes de la ciudad. La entrada a los encuentros será libre y gratuita, lo que facilitará la concurrencia de la comunidad.
La organización está a cargo de la Dirección de Deportes Adaptados Municipal, dependiente de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano, reafirmando el compromiso con la inclusión, la equidad y el acceso al deporte para todas las personas.
El goalball es una disciplina creada específicamente para personas ciegas o con baja visión. Se juega en silencio, con una pelota que contiene cascabeles en su interior, lo que permite a los jugadores orientarse únicamente por el sonido. El objetivo es lanzar el balón hacia la portería contraria en una cancha de dimensiones reducidas con arcos en ambos extremos.
En Posadas, la Escuela Municipal de Deportes Adaptados impulsa esta disciplina desde hace tiempo, ofreciendo un espacio de práctica y aprendizaje. Además, se han realizado jornadas de exhibición para acercar el goalball al público en general y fomentar la integración a través de la experiencia directa del juego.
De esta manera, la capital misionera se prepara para recibir a un torneo internacional inédito en la región, que promete convertirse en un punto de encuentro deportivo y social con un fuerte mensaje de inclusión.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes