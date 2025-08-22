Retoman el ajedrez como alternativa para promover la integración

Este jueves, se realizó en la escuela de Comercio 17 de San Pedro un torneo de ajedrez que busca promover la práctica de este deporte en el ámbito escolar y fomentar la integración entre los niveles primario y medio. La iniciativa es parte de un proyecto institucional presentado por el profesor de educación física Jorge Dos Santos que reúne a 64 ajedrecistas que con mucha concentración mueven las piezas en busca del jaque mate.
Dicha escuela de nivel secundario se destaca por ser una de las pioneras en promover el ajedrez en el ámbito escolar, participando en instancias locales, regionales y provinciales. Después de un parate durante la pandemia, el proyecto se ha reactivado este año con el propósito de incentivar a los estudiantes a participar en esta competencia y ver al ajedrez como una alternativa deportiva.
La directora de la Comercio 17, Patricia Usik, en diálogo con El Territorio destacó que «El objetivo principal del torneo es dar a conocer la institución y promover la participación de los alumnos, especialmente de las chicas, en esta competencia» dijo y resaltó que «El impacto positivo que tiene el ajedrez en el desarrollo intelectual, en la agilidad y destrezas mentales, son muy significativos».
El proyecto fue presentado en abril y autorizado por la supervisión escolar. Desde entonces, el profesor Jorge Dos Santos ha realizado talleres de ajedrez en ambos turnos para brindar conocimientos a los alumnos. Incluso, alumnos de otras escuelas han participado en estos espacios.
El interés por este juego de mesa se pone en evidencia con la realización de un torneo en el que participaron 64 alumnos de diferentes escuelas primarias de San Pedro, entre ellas la escuela 601, el Colegio San Francisco y el Instituto Mariana Mogas. La competencia se dividió en dos categorías: femenina y masculina en la sub 14, y masculina en la sub 17.
La valiosa jornada promueve la integración y la práctica del ajedrez como una alternativa deportiva que desarrolla no solo habilidades en el juego, sino también en otras áreas, favoreciendo la motricidad y la inteligencia, tal como valoraron desde la institución educativa.
Fuente: El Territorio.
