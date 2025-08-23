Crucero descendió al Federal Amateur

El conjunto dirigido por Adrián Álvarez necesitaba ganar todo lo que tenía por delante, pero no pudo. Por la 6° fecha de la zona B de la Reválida fue derrota 4 a 1 ante Boca Unidos y ese resultado condenó al Colectivero a perder la categoría.
Parecía que la tarde sería distinta, porque a los 3 minutos el dueño de casa arrancó al frente. Nicolás Golomba puso el 1-0 e hizo ilusionar a los hinchas del Colectivero.
Pero la ilusión duró poco. A los 11’, Pablo Cuevas puso el 1 a 1 de tiro libre y sobre los 25’ Ángel Piz lo dio vuelta, con un gol olímpico. A partir de ese momento todo se hizo cuesta arriba para el local, al igual que en el resto del campeonato.
Ignacio Colombini, a los 36’, estiró la ventaja y Boca Unidos se fue al descanso arriba por 3-1 para empezar a darle forma al descenso de Crucero.
Al Colectivero todo le costó en el complemento, pese a que intentó ir por el descuento. El tiempo se consumió y se confirmó lo que desde hace varias fechas era casi una realidad. Crucero bajó al torneo Regional.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes