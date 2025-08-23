Crucero descendió al Federal Amateur

Se terminó la agonía deportiva de Crucero. Después de varias fechas en la que el fantasma del descenso merodeó por Santa Inés se confirmó la peor noticia para los misioneros: el descenso.
El conjunto dirigido por Adrián Álvarez necesitaba ganar todo lo que tenía por delante, pero no pudo. Por la 6° fecha de la zona B de la Reválida fue derrota 4 a 1 ante Boca Unidos y ese resultado condenó al Colectivero a perder la categoría.
Parecía que la tarde sería distinta, porque a los 3 minutos el dueño de casa arrancó al frente. Nicolás Golomba puso el 1-0 e hizo ilusionar a los hinchas del Colectivero.

Pero la ilusión duró poco. A los 11’, Pablo Cuevas puso el 1 a 1 de tiro libre y sobre los 25’ Ángel Piz lo dio vuelta, con un gol olímpico. A partir de ese momento todo se hizo cuesta arriba para el local, al igual que en el resto del campeonato.

Ignacio Colombini, a los 36’, estiró la ventaja y Boca Unidos se fue al descanso arriba por 3-1 para empezar a darle forma al descenso de Crucero.

Al Colectivero todo le costó en el complemento, pese a que intentó ir por el descuento. El tiempo se consumió y se confirmó lo que desde hace varias fechas era casi una realidad. Crucero bajó al torneo Regional.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

