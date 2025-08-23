Marcos González, cerca del podio

Marcos González cerró la participación misionera en los Panamericanos Junior de Asunción con un meritorio cuarto puesto en el cuadro de beach vóley. El oriundo de Candelaria, acompañado del neuquino Fausto Inostroza, cayó en el partido por la medalla de bronce ante Venezuela.
Con su actuación se bajó el telón de la destacada participación de los atletas de Misiones en tierra paraguaya. La delegación provincial sumó preseas históricas en handball, squash y lucha olímpica, además de un gran paso por el rugby femenino y el beach.
Precisamente la historia de los misioneros en los Juegos Panamericanos Junior 2025 se cerró con la actuación del joven de 20 años quien, junto a su compañero Inostroza, lucharon hasta el final por subirse al podio en el beach, pero no lograron superar a la dupla venezolana integrada por Vargas y Delgado que finalmente se quedó con el bronce tras imponerse en tres sets (21-13, 16-21 y 10-15).
El partido tuvo un condimento especial, ya que González debió continuar con mucho dolor tras una lesión en su pie derecho sufrido durante el segundo set. Pese a ello, se mantuvo en cancha y mostró carácter en un encuentro que la dupla argentina dominaba hasta ese momento.
Días antes, los argentinos habían quedado fuera de la pelea por el oro al caer en semis frente a los brasileños Isac De Farias y Jonathan De Menezes en dos parciales muy ajustados (23-21 y 22-20).
El saldo para la provincia fue histórico, con cuatro atletas subiendo al podio en distintas disciplinas. Camila Amarilla (22) logró el bronce en lucha olímpica en la categoría libre hasta 57 kilos; la montecarlense Mara López se colgó la plateada en handball femenino junto a la Selección; y Paula Rivero, en dupla con el marplatense Segundo Portabales, se llevó el bronce en squash.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes