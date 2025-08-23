Tokio venció a Luz y Fuerza y es el primer finalista de la Liga Femenina

Tokio volvió a derrotar anoche a Luz y Fuerza, esta vez por 62 a 54 en el microestadio del instituto «Inmaculada Concepción», en Villa Urquiza, liquidando la serie 2-0 y transformándose así en el primer finalista de la Liga Provincial femenina.
Lucía González (Luz y Fuerza), fue la gran figura del cotejo, anotando 21 puntos mientras que en las ganadoras lucieron Josefina Palacios, goleadora con 18 tantos y Fiorela Belén Cabrera, quien sumó 10.
Este domingo, podría conocer su rival en la definición del certamen, cuando jueguen desde las 17, Bartolomé Mitre y Tirica, con ventaja de las eldoradenses, que ganaron como locales 60 a 54.
De ganar Mitre, igualará la serie y todo se definirá en un tercer juego que tendrá como sede a Eldorado.
