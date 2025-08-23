Tuyutí y Timbó abren los octavos de final del Provincial

Los octavos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol comenzarán esta tarde en Apóstoles.
A partir de las 16, Tuyutí será local en el estadio «General Belgrano» de la Liga de Apóstoles ante Timbó por el duelo de ida.
El Aurinegro fue segundo en la zona 1 detrás de Jorge Gibson Brown, mientras que los de Jardín América quedaron detrás de La Canterita en la zona 3.
El resto de los encuentros de los octavos se disputará mañana. Guaraní Antonio Franco visitará a River (Sante Rita), Brown irá ante Rosamonte y habrá duelo de posadeños entre Atlético Posadas y La Canterita.
Además se jugarán los cruces Atlético Garuhapé-Luz y Fuerza, Puerto Argentino-Jardín América, 9 de Julio-Nacional (Piray) y Central Iguazú-Ex Alumnos 185.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes