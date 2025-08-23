Apertura: Victorias de Mitre y Tokio

Mitre y Tokio festejaron en una nueva jornada del Torneo Posadeño 2Se completó la segunda fecha del torneo de la Asociación Posadeña de Básquetbol, la cual había comenzado con el triunfo de Jorge Gibson Brown sobre Itapúa.
Bartolomé Mitre superó a CAPRI, en un verdadero partidazo, 79 a 77 y sumó su segundo triunfo ya que en el debut derrotó a Villa Urquiza.
En el estadio «Jorge R. Yamaguchi», Tokio debutó con un contundente triinfo ante Luz y Fuerza por 81 a 61.

El torneo, continuará el próximo lunes, con el partido entre Brown y Tokio, en el instituto «Inmaculada Concepción», continuando el martes, cuando jueguen CAPRI-Villa Urquiza, en el polideportivo «Finito Gehrmann».

Las posiciones
Bartolomé Mitre (2-0), 4; Villa Urquiza (1-1), Jorge Gibson Brown (1-1) y Luz y Fuerza (1-1), 3; Tokio (1-0) e Itapúa Tenis Club (0-2), 2 y CAPRI (0-1), 1.

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

