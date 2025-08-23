Apertura: Victorias de Mitre y Tokio

Se completó la segunda fecha del torneo de la Asociación Posadeña de Básquetbol, la cual había comenzado con el triunfo de Jorge Gibson Brown sobre Itapúa.
Bartolomé Mitre superó a CAPRI, en un verdadero partidazo, 79 a 77 y sumó su segundo triunfo ya que en el debut derrotó a Villa Urquiza.
En el estadio «Jorge R. Yamaguchi», Tokio debutó con un contundente triinfo ante Luz y Fuerza por 81 a 61.
El torneo, continuará el próximo lunes, con el partido entre Brown y Tokio, en el instituto «Inmaculada Concepción», continuando el martes, cuando jueguen CAPRI-Villa Urquiza, en el polideportivo «Finito Gehrmann».
Las posiciones
Bartolomé Mitre (2-0), 4; Villa Urquiza (1-1), Jorge Gibson Brown (1-1) y Luz y Fuerza (1-1), 3; Tokio (1-0) e Itapúa Tenis Club (0-2), 2 y CAPRI (0-1), 1.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
