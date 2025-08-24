En busca del pasaje al torneo Nacional

El torneo Regional femenino del Nordeste volverá a convocar este domingo a los clubes de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, en una nueva edición del certamen de rugby más importante a nivel clubes.
La cita será en cancha del club Caza y Pesca de Formosa, donde los representantes de cada una de las Uniones participantes buscarán su boleto al torneo Nacional de Clubes, que se jugará en octubre venidero.
Los representantes de la Unión de Rugby de Misiones serán tres, con CAPRI y Centro de Cazadores como protagonistas en la divisional mayores, junto a Aguará de Jardín América, que será el único misionero en la categoría juvenil.
Centro integrará la Zona A, junto al anfitrión Caza y Pesca (Formosa) y Águilas de Chaco.
Las “azulgranas” debutarán a las 11 ante las formoseñas, mientras que a las 14 se medirán con las chaqueñas.
Por su parte, las “Azzuras” jugarán en la Zona B con Qompi de Formosa y Regatas Resistencia (Chaco) como rivales. Debutarán a las 11.30 frente a las formoseñas y cerrarán su zona a las 14 enfrentando a las chaqueñas.
En juveniles, Aguará se cruzará con Qompi (a las 12) y con Águilas (desde las 15).
Vale recordar que los mencionados clubes lograron la clasificación en el marco del provincial, que tuvo lugar en julio pasado en cancha de CAPRI (Villa Cabello).
Tanto las “Zorras” de CAPRI como las “Cazadoras” de Centro irán en busca del primer puesto en Formosa, recordando que solamente el campeón del torneo clasificará al Nacional de Clubes.
Entre las juveniles, las chicas de Jardín América buscarán el primer puesto, para así volver a estar presentes en una instancia nacional.
Las dirigidas por Ricardo Barrionuevo son candidatas a lograr el pasaje al certamen nacional, que se jugará los días 4 y 5 de octubre venidero en sede a confirmar (hasta el momento, Tucumán y Córdoba son las candidatas a albergar al Nacional femenino).
Fuente: Primera Edición.
