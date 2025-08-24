Fabio Ferreyra toma el mando

Este domingo se llevaron adelante las elecciones para renovar autoridades en el club CAPRI resultando ganadora la lista número 2 «Seguir Creciendo Juntos», encabezada por Fabio Ferreyra como presidente y Lorena Merahed como su vice.
Exactamente 792 socios se acercaron a emitir su voto en la sede centro y la lista ganadora obtuvo 419 votos en los comicios, mientras que la lista opositora «Socios para Socios», con Virginia Comoglio al frente, logró 373 sufragios.
La comisión directiva quedó conformada de la siguiente forma:
-Presidente: Ferreyra, Fabio Gastón.
-Vicepresidenta: Merahed, Adriana Lorena.
-Vocales Titulares: Bertone, Rogelio Víctor Horrisberger, Ramón Rubén García Sosa, Gastón Rodrigo, Salas Mora, Cynthya Gisela Bronzoni, Franco Matías Snihur, Marco Antonio Salvado, Guillermo Ramón Sotelo, Walter Sebastián.
-Vocales Suplentes: Betancur, Mauro Javier Ortiz Pereyra, Ángela Corti, Flavia Selene Villalba Apestegui, Fernando Ramón Oviedo, Rosana Gabriela Wolhein, Fabián Esteban Benetti, Fernando Guido Esteche Figueredo, Ricardo Gustavo.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes